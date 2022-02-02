Başkan Yalçın: "3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli" - Haberler
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Başkan Yalçın: "3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç ayların en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç ayların en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, kutlu zaman dilimlerine girildiğini belirterek, "Bugün üç ayların ilki olan Recep ayına girdik. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini de Perşembe akşamı idrak edeceğiz. Ben bu vesile ile başta Talaslı hemşerilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Regaib Kandili, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Haber

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