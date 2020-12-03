Başkan Yakup Kaya'dan esnafa ziyaret
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Başkan Yakup Kaya'dan esnafa ziyaret

03.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:23
Başkan Yakup Kaya'dan esnafa ziyaret

Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, esnafı ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, esnafı ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kaya, iş yeri sahiplerinin sıkıntılarını dinlemek amacıyla bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretleri bir süre gerçekleştiremediklerini ifade eden Kaya, "Gelinen noktada sorunları değerlendirmek amacıyla esnafı ziyaret ettik. Ziyaret esnasında pandemi nedeniyle yaşanan sorunları konuştuk ve çözüm oluşturmak için istişarelerde bulunduk. Her zaman esnaflarımızın yanındayız. Esnafların sorunu bizim sorunumuzdur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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