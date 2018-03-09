Başkan Yağcı, Şeyh Edebali Sosyal Donatı ve Peyzaj Alanında İncelemelerde Bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cuma namazı sonrası Şeyh Edebali Sosyal Donatı ve Peyzaj alanında incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Başkan Yağcı, incelemeler sonrasında "Tarihi Orhan Gazi Camii'nde Cuma namazımızı eda ettik. Namaz sonrası yapımı tamamlanan Şeyh Edebali Sosyal Donatı ve Peyzaj alanında incelemelerde bulunduk. Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridimiz, yoğun şekilde ziyaret edilmeye başladı. Bilecik Belediyesi olarak, hemşehrilerimiz ve dışarıdan gelen misafirlerimizin daha rahat ve sağlıklı bir ziyaret gerçekleştirmeleri adına güzel bir çalışmayı tamamladık. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK