Başkan Yağcı, Ödülünü Bakan Tüfenkci'den Aldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından gerçekleştirilen 'Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor' adlı törendeki iki ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den aldı.



Hizmete geldiği 2004 yılından bu yana "Geçmişiyle Övünen Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyen Marka Şehir Bilecik" ideali doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen ödül töreninde Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Kategorisindeki, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Teknoloji Yönetimi Kategorisinde ise, Bilecik Belediyesi 6K Akıllı Duraklar ile iki ödüle layık görüldü.



Kayseri'de gerçekleşen ödül töreninde iki ödüle layık görülen Bilecik Belediyesi; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Projesi ile geçmişe vefa örneği sergilerken, 6K Akıllı Duraklar Projesi ile de teknolojiyi takip eden belediyecilik anlayışını öne çıkarmış oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ve birçok belediye başkanının katıldığı programda aldığı ödül hakkında konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı; Bilecik Belediyesi tarafından son derece önemli ve başarılı iki ödülü aldıkları için duydukları memnuniyeti belirtti. Yağcı, "Bilecik Belediyesi olarak, yaptığımız güzel çalışmalar, ödüller ile taçlandırılmaya devam ediyor. Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından gerçekleştirilen 'Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor' adlı törende ödülümüzü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den aldık. Göreve geldiğimiz 2004 yılından bu yana 'Geçmişiyle Övünen Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyen Marka Şehir Bilecik' ideali doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Kategorisindeki, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Teknoloji Yönetimi kategorisinde ise Bilecik Belediyesi 6K Akıllı Duraklar ile iki ödüle layık görüldü. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi projemiz ile geçmişimizi yad etme ve vefa borcumuzu ödemeye çalışma gibi bir fırsata kavuşurken, 6K Akıllı Duraklar ile de gerçekten geleceğe doğru olan adımlarımızın kuvvetini ortaya koymuş olduk. İnşallah bundan sonra da bu tür güzel çalışmalarımız olacak. Ben bu anlamda böyle güzel eserler ortaya koymamızda bizlere imkan veren hemşehrilerimiz ile çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK