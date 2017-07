Başkan Yağcı'nın İlçe Ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmaları kapsamında Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Ziyaretleri kapsamında önce Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyareti ile ilgili olarak, "Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kardeşimizi ziyaret ettik. Çalışmalarına ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimizin her noktası çok önemli bir değer, her noktasını dantel gibi işlemek gerekir. Bozüyük ilçemizde Fatih bey hak ettiği hizmetleri alıyor. Gayretli ve başarılı çalışmaları sebebiyle kendilerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Daha sonra Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır'ı ziyaret eden Yağcı'ya Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Meclis üyeleri ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın babası Reşit Akdoğan da eşlik etti. Temasları kapsamında Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı'yı ziyaret eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, daha sonra Bilecik'in köklü girişimcilerinden Erdal Erşan'ı ziyaret etti.



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret hakkında; "Erdal Erşan kardeşimize ziyarette bulunduk. Erdal Erşan Bey'in ev sahipliği ve misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Marka şehirler, içerisindeki marka kuruluşlarla oluşurlar. Erşan Et, şehrimizin marka kuruluşlarından biridir. Şehrimize yapmış oldukları katkı ve yatırımlar sebebiyle teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi. - BİLECİK