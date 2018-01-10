Başkan Yağcı'nın "10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü" Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yağcı, mesajında, kamuoyunun dünyadan, yurttan, ilden ve çevresinden haberdar olmasında en önemli payı olan ve gecelerini gündüzüne katarak çalışan basın mensuplarının toplumsal hayatta önemli işlev gördüğünü belirtti. Yağcı, "Türk basını, tarihin her döneminde insanımızın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Basınımız kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmek için çaba sarf eder. Yönetim ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü görevi gören basınımız, demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde de çok önemli bir yere de sahiptir. Şunu önemle belirtmek isterim ki basınımız, gazetecilerimiz tüm bunların yanı sıra düşüncenin gelişmesine, kişiliğin oluşmasına yaşamın tüm aşamalarına yetenek ve becerilerin elde edilmesine yardımcı olarak bilgileri iletmek işlevini de üstlenmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması, doğru, ilkeli, nesnel ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi de son derece önemlidir. Bu yaklaşımın, halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen, üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve yerelde biz yöneticilerin de sesini, çalışmalarını ve yeni projelerini insanımıza ileten basın mensupları ile gazete çalışanlarımızın bu güzel gününü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK