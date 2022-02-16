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Başkan Yağcı güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yağcı güven tazeledi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Fatih Yağcı, yapılan seçimle güven tazeledi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Fatih Yağcı, yapılan seçimle güven tazeledi.

Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Derneği olağan kongresi, derneğin Malazgirt Belediyesi iş merkezinde bulunan bürosunda gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, tüm üyelerin oyunu alan mevcut Başkan Fatih Yağcı, güven tazeledi.

Seçilmesinin ardından konuşan Yağcı, "Beni bu göreve layık gören tüm dernek üyelerimize teşekkür ederim. Biz avcılar olarak avcılığın bir yaşam tarzı olduğunu, hayat felsefemizin hayvan öldürmeye dayalı olmadığını, ayrıca avcıların doğanın bekçileri ve koruyucuları olduğu ve yaban hayata sahip çıkan sivil toplum kuruluşu olduğunu söylemek istiyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MUŞ

Başkan Yağcı güven tazeledi

Başkan Yağcı güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Malazgirt, Avcılar, Fatih, Muş, Yerel, Haberler

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