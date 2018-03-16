Başkan Yağcı'dan, Başkan Tepe'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğinin yapılan olağan kongresi sonucunda yeniden dernek başkanlığına seçilen Oktay Tepe ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yağcı, Dernek Başkanı Oktay Tepe ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yağcı, "Dirilişin şehri Bilecik ile cihan devleti Osmanlı'nın son başkenti İstanbul arasında gönül birlikteliği, köprü vazifesi gören derneğimizle dün olduğu gibi bugünde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Oktay Başkanımızı ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK