Başkan Yağcı, AK Parti 6. İl Kongresinin Gerçekleştirileceği Spor Salonunda İncelemelerde Bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımı ile 20 Ocak Cumartesi günü AK Parti 6. İl Kongresinin gerçekleştirileceği İstasyon Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Nihat Can, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve partililerin de bulunduğu incelemelerde Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Hazırlıklar kapsamında gerçekleştirilen yol asfalt ve düzenleme çalışmalarında da incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle AK Parti 6. İl Kongremizi gerçekleştireceğimiz salonda Gençlik Kolları Teşkilatımız tarafından yapılan hazırlıkları inceledik. Başbakanımızın 6. İl Kongremiz çerçevesinde teşriflerinin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Şehrimizdeki kurum, kuruluşlar ve partimizin tüm organları büyük bir heyecanla büyük bir çalışma gayreti içerisindeyiz. Sayın Başbakanımızın programa geçiş güzergahları ve program salonumuz gençlik kollarımız tarafından bayraklarla adeta çiçeklendirilmiş gibi süslendi. Genç kardeşlerime, Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yol güzergahı belediyemiz tarafından tanzim edildi, asfaltlanması İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirildi. Başta sayın valimize, İl Özel İdaresi personeline İl Genel Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik bizim en büyük gücümüz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada el ele gönül gönüle güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK