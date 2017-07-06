Başkan Yağcı, 3 Boyutlu Kayı Boyu Anıtı'nda İncelemelerde Bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı 3 Boyutlu Kayı Boyu Anıtı'nda incelemelerde bulundu.



İnceleme sırasında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şanlı Cihan Devleti Osmanlı'nın kurulduğu, tohumlarının atıldığı, vücut bulduğu dirilişin Şehri Bilecik'te yaptırdıkları İstanbul - Antalya ve İstanbul - Ankara karayolu üzerinde tüm ihtişamıyla misafirleri karşılayan 3 Boyutlu Kayı Boyu Anıtı'nda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Yağcı," Ciddi anlamda ziyaretçilerimizin uğrak noktası haline geldi. Tarihimizi yaşatmak ve gelecek nesillere anlatmak amacıyla tarihimize sahip çıkmaya ve geçmişle gelecek arasında bağ kurarak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi. - BİLECİK