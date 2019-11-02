Başkan Vural, Çad'da su kuyusu açtırdı

02.11.2019 13:46

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) aracılığıyla Çad'da su kuyusu açtırdı.

Vural, İDEA aracılığıyla Orta Afrika ülkesi Çad'ın Encemine kentinde kendisi adına su kuyusu açtırdı.

Adının verildiği kuyuda insanların temiz ve sağlıklı suya kavuşmalarıyla yaşadıkları sevince ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vural, İDEA Başkanı Mustafa Yıldız, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA