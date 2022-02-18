Başkan Vidinlioğlu: "Yangından zarar gören ailelerimizin kısa sürede yaraları sarılacak"

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun merkez ilçesinin bağlı Başören köyünde çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yangından zarar gören ailelerin en kısa sürede yaralarının sarılacağını ve şu an içini açıkta kalan bir ailenin olmadığını söyledi.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı ilk saatlerden itibaren bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İkindi vaktinde yangının haberini aldık. Hemen bizlerde bölgeye intikal ettik. Bilindiği üzere köylerimde çoğu evlerimiz ahşap. Yangın hemen çok çabuk yayılıyor. 15 tane hane ne yazık ki yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok, sadece üç tane buzağının telef olduğunu öğrendik. Yangını haber alır almaz ekiplerimiz bölgeye intikal etti ve kısa sürede yangını müdahale ettik. Ben ve Belediye Başkan Yardımcımız da hemen bölgeye geldik. Yangından zarar gören vatandaşlarımız ihtiyaçlarını hazırladık. Yangın soğutma çalışmaları tamamlandı ama ne yazık ki kurtarılabilen ev olmadı" dedi.

Yangından zarar gören ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Köylerimizde ev yerleşim yerlerimiz biraz dağınık. Bir bölgede olan evlerin tamamı yandı. Diğer taraflarda herhangi bir sıkıntı yok. Konteynırlar gelecek. Evleri yanan ailelerimizin bir kısmını da köydeki boş evlere yerleştirdik. Camimizin lojmanı boş, oraya bir ailemizi yerleştirdik. Zannediyorum belki de birkaç ailemiz açıkta kaldı, onları da konteynır evlerimizde barındıracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün iaşeleri ayarlandı. Bizlerde inşallah Sosyal Marketimizden yangından zarar gören ailelerimize ihtiyaçları doğrultusunda eşyalar gönderdik. Köyümüzün kısa sürede yaraları sarılacak. Yapabileceğimiz bir şey yok, cana gelmesin. İnşallah devletimiz bütün imkanlarıyla burada, bizlerde buradayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Geçmiş olsun hepimize" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa