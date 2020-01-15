Başkan Vidinlioğlu'ndan Vergili'ye ziyaret
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Başkan Vidinlioğlu'ndan Vergili'ye ziyaret

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

15.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:26
Başkan Vidinlioğlu'ndan Vergili'ye ziyaret

Belediye Başkanı , Belediye Başkanı 'yi ziyaret etti.

Vidinlioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, duayen Başkan Vergili'yi her zaman örnek aldıklarını söyledi.

Rafet Vergili ise ziyaretinden dolayı komşu ilin Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na teşekkür etti.

Komşu iller olarak her zaman bir ve beraber olduklarını anlatan Vergili, Vidinlioğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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