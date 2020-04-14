Başkan Vidinlioğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür
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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Aydın, MHP, Güncel

Başkan Vidinlioğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ile birlikte Kastamonu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

14.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:54
Başkan Vidinlioğlu'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ile birlikte Kastamonu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Celal Demir'i ve hastane personelini ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte verdikleri özverili mücadeleden ötürü bir kere daha teşekkür etti. Hem bir doktor olarak hem de Belediye Başkanı olarak sağlık çalışanlarının yanında ve destekçisi olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Vidinlioğlu, bu süreci en kısa sürede atlamanın en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Başkan Vidinlioğlu, "Bu süreçte sadece sağlık çalışanlarına değil, hemşehrilerimize de büyük iş düşüyor. Onlar da zorunlu olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmamalılar. Bu süreci ancak birlikte atlatabiliriz ve inşallah da birlikte başaracağız" dedi.

Belediye Başkanlığı olarak da salgın sürecinde gereken tüm çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, hastane personeli ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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