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Başkan Vidinlioğlu'ndan A Milli Hentbol Takımına baklava ikramı

Başkan Vidinlioğlu'ndan A Milli Hentbol Takımına baklava ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, A Milli Hentbol Takımını antrenman sırasında ziyaret ederek baklava ikramında bulundu ve Belçika karşısında başarı diledi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, A Milli Hentbol Takımını antrenman sırasında ziyaret ederek baklava ikramında bulundu ve Belçika karşısında başarı diledi.

Türkiye A Milli Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika ile karşılaşacak. Kastamonu'da 5 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Merkez Spor Salonunda oynanacak karşılaşma öncesinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, takımı ziyaret etti. Ziyarette takım oyuncularıyla sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, ayrıca oyunculara baklava ikramında bulundu.

Oyunculara başarı dileklerinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, "2023 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri için yarın akşam saat 19.00'da Merkez Spor Salonunda, Belçika karşısına çıkacak olan Milli Takımımıza; Valimiz Sayın Avni Çakır, Milletvekilimiz Sayın Hakkı Köylü ve il protokol üyelerimiz ile birlikte moral ziyaretinde bulunduk. Siz değerli hemşehrilerimin de bu milli heyecanda takımımızı yalnız bırakmayarak, stadı dolduracağından şüphem yok. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu'ndan A Milli Hentbol Takımına baklava ikramı

Başkan Vidinlioğlu'ndan A Milli Hentbol Takımına baklava ikramı

Başkan Vidinlioğlu'ndan A Milli Hentbol Takımına baklava ikramı

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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