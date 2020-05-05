Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi ve başkanlık makamı milletin makamıdır"
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Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi ve başkanlık makamı milletin makamıdır"

Başkan Vidinlioğlu,
05.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:59

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, araç ihalesi üzerinden yapılan eleştirilere cevap vererek, Kastamonu Belediyesi'ni devraldıkları günden bu tarafa her ihaleyi şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yaptıklarını ve bundan sonrada böyle devam edeceklerini kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, araç ihalesi üzerinden yapılan eleştirilere cevap vererek, Kastamonu Belediyesi'ni devraldıkları günden bu tarafa her ihaleyi şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yaptıklarını ve bundan sonrada böyle devam edeceklerini kaydetti.

Kastamonu Belediyesi'nin 21 Nisan Salı günü yayınlanan araç kiralama ihalesiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, maksadını aşan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Yalan yazı ve söylemler ile kirli bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi'nde görevi devraldığımdan bu tarafa neler yaptığımızı, hangi tasarruf yollarına gittiğimizi, hangi adımları nasıl attığımızı, hatta eksik kaldığımız noktayı dahi çıkıp medeni cesaret ve şeffaflık ile kamuoyuyla paylaştım. Belediyemizin şeffaf olacağını ve ortak akıl ile şehri yönetmek istediğimizi her fırsatta dillendirdim. Bu süreçte de Kastamonu için siyaseten öteye gidelim birleşelim ve beraber olmanın şehre kazandıracaklarıyla birlikte bir dizi öneri sundum. Lakin sunduğumuz önerilerle ilgili geride bıraktığımız süreçte maalesef geri dönüş olmadı, bazı kişilerin siyaset yapma arzusu Kastamonu'ya hizmet etme arzusunun önüne geçtiğini gördük. Kimileri için küçük konuların büyüterek göstermek ve bunun üzerinden siyaset yapma arzusunun Kastamonu için yükün altına girme ve sorumluluk alma duygularından daha kolay geldiğini maalesef gözlemledik" dedi.

"Kastamonu Belediyesi ve başkanlık makamı milletin makamıdır"

Kastamonu Belediyesi'nin görevi devraldıkları günden bu tarafa her ihalesini şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yaptıklarını anımsatan Başkan Vidinlioğlu, "Her ihalemiz resmi ilan yayınımız sonrası yerel gazetelerimiz aracılığıyla da duyurulmaktadır. 21 Nisan günü de bu ilke ve esaslara dayanarak araç kiralama ihalesi resmi ilan olarak yerel gazetelerde yer almış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Buna rağmen yazarlık yapan arkadaşımız kaleme aldığı yazıda işin gizli saklı yürütülüyormuş algısı oluşturma çabası ve devamındaki süreçte bir kurgunun temellerinin atıldığı izlenimine kapılmamıza neden olmuştur. Yine bu arkadaşımız geçmiş tarihli bir yazısında şahsımın ayakkabı boyarken çekilen bir fotoğrafını bir sosyal medya hesabında kullanılmasından ötürü, bizlerin aklının ucundan geçmeyecek imalarda bulunarak, gazetecilik etik ve ahlakına yakışmayan bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu saldırgan tavrı kabul etmemiz mümkün değildir.Kastamonu Belediyesi ve Başkanlık makamı milletin makamıdır. Bu makama dil uzatırken haddi bilmek ve ona göre devam etmek gerekmektedir. Kendisiyle ilgili aslında nasıl bir ruhsal bunalımda olduğunu da son yazdığı yazısında da bahsetmiştir. Yazısında şahsımla ilgili kibir arayıcılığına düşen bu şahıs, kendisini tarif ettiği son yazısında 'Kimseye eyvallahım yok' başlığı altında kaleme aldıkları ise aradığı kibri aynaya baktığında göreceğini garantilemiştir" diye konuştu.

"Muhalefetlik duygusuyla hareket ediliyor"

CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in Ramazan davulu ve araç kiralama ihalesi ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Başkan Galip Vidinlioğlu, "Sayın Başkan siyasi propaganda yürüterek muhalefetlik duygusuyla hareket etmiştir. Öncelikle kültürümüzü, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi çok iyi bilen bir davanın neferi olduğumu Sayın Erbilgin çok iyi bir. Ancak içerisinde bulunduğumuz süreci kendisi çok iyi irdeleyemediğinden olacak ki buradaki hassasiyeti kaçırmış. İlimiz şuanda Kovid-19 ile mücadelede iyi bir konumda. Burada ayların emeği var. Dezenfekte ekiplerimizin, doktorumuzun, hemşiremizin, tüm sağlık çalışanlarımızın alın teri ve emeği var. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerektiğini en başında söylemiştim. Bizim tekelimizdeki konularda gerekli olağanüstü kararları aldık ve almaya devam edeceğiz. Kültürümüz olan Ramazan davulunun önümüzdeki yıl itibariyle devam edeceğini üstüne basarak defaten açıkladık. Ancak dedik ya burada biraz işin içine siyaset katılıyor, o da muhalefetin galiba doğasında var. Bizler burada küçükte olsa bir salgının yayılma ihtimali riskini ortadan kaldırmak adına bir adım attık. Konu salgın riskinin yayılmasının minimalize etmekten öte değildir. Kurumlarımız ve hemşerilerimiz salgınla mücadelede bugüne kadar çok iyi bir sınav verdi ki bugün şehrimiz şükürler olsun iyi durumda. Bu salgının üzerinden siyasetle yapmak çük net ifade edeceğim, acizlik olur, mücadeleyi veren emek harcayan alın teri döken emekçilerimize saygısızlık olur" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız her iş kamuoyunun gözü önünde bulunuyor"

Şeffaflık ilkesi gereği yaptıkları her işin kamuoyunun gözü önünde olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Öyle ki araç kiralama ihalesi 21 Nisan Salı günü şehrimizin yerel gazetesinde de yayımlanmıştır. Üç araç kiralama talebimiz zaten burada belirtilmiştir. Bu araçlar, şahsım ve başkan yardımcılarımız kullanacaktır. Mevcut araçların ağır bakım giderleri ve sürekli verdikleri arızalar sonucunda böyle bir karar almak zorunda kaldık. Kiralayacağımız araçlar güvenlik öncelikli ve orta ölçekli araç olacaktır. Bu araçlar şehrimize yapılan hizmetlerin takibinde ve şehrimize yatırım kazandırmak noktasında gece gündüz yollarda olacak şahsım ve ekibim tarafından kullanılacaktır. Kısaca burada keyfi bir uygulama yoktur. Kastamonu Belediyesi temsiliyet noktasında da, hizmet ulaştırma noktasında da emin ellerdedir. Kastamonu'yu Yalova ile karıştıranların buradan yapacağı beytülmal siyaseti de tutmayacaktır. Tüm yaptığımız işler açıktır. Beytülmalında, yetim hakkının da ne demek olduğunu, sadece siyaset yapmak adına konuşanlardan daha iyi biliriz. Bizler kutlu dava neferleri olarak geleneklerimizin ve ecdadımızın mirasının yaşatılmasının sigortasıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının garantisiyiz. Kastamonu Belediyesi dün olduğu gibi bugünde tüm ihalelerini şeffaflık ilkelerine uygun şekilde yapmaya devam edecektir. Bizlerde dün olduğu gibi yaptığımızı da eksik kaldığımız noktayı da kamuoyundan, kıymetli hemşerilerimizden saklamadan açıklamalarımızı yapmayı sürdüreceğiz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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