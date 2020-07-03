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Başkan Vidinlioğlu, "Futbol masa başında kazanılan bir oyun değildir"

TFF'nin kararına tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, GMG Kastamonuspor'a zarar verecek bir kararı onaylamayacaklarını kaydetti.

Başkan Vidinlioğlu,
03.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:47

TFF'nin kararına tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, GMG Kastamonuspor'a zarar verecek bir kararı onaylamayacaklarını kaydetti. Vidinlioğlu, futbolun masa başında kazanılan bir oyun olmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynanmaması kararını kamuoyuyla paylaşarak, 'Liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından özellikle sosyal medyadan liglerin olduğu gibi tescil edileceği yönünde sıkça paylaşımlar yapıldı. Çıkan bu paylaşımlar, GMG Kastamonuspor yönetim kurulu başta olmak üzere birçok kulübün ve taraftarın tepkisini neden oldu. Kastamonuspor taraftarı olan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, düzenlediği basın toplantısında özellikle sosyal medya üzerinde liglerin aynen tescil edileceğine dair söylentilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na 'Adalet' çağrısında bulundu.

"Liglerin olduğu gibi tescil edilmesine bizim rızamız yoktur"

Kastamonuspor'un play-off maçlarının oynanması yönünde bir talebinin olduğunu hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: "Pandemi'den dolayı ligler bu şekilde tescil edilip, play-off maçları dahi oynanmayacaksa Süper Lig ve 1.Lig'de maçlar neden oynanıyor. Hakkaniyet açısından 2. Lig ve 3. Lig'de de maçların oynanması gerekiyordu. Bu şekliyle liglerin tescil edilmesine bizim rızamız yoktur. Kastamonuspor şehrimizin takımıdır, bizim göz bebeğimizdir. Ne gerekiyorsa yaparız. Kastamonuspor'un her daim yanındayız. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Doğru olan şey mücadelenin yapılıp kim hak ediyorsa onun bir üst lige çıkmasıdır" dedi.

"Şehrimizin hayalleri var"

Kastamonu şehrinin ileriye dönük hayallerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Sonuçta verilen bir emek var. Yıllarca kıyısından köşesinden dönen bir 1. Lig hedefimiz var. Şehrin hayalleri var. Biz hayallere kavuşmak istiyoruz. Emeklerimizle oynamaya kimsenin hakkı yok. Kastamonu bütün değerleriyle, siyasileriyle, belediyesiyle, STK'ylarıyla, gurbetteki hemşehrileriyle bir bütündür, vücuttur. Kimse yanlış hesabın içerisinde olmasın. Bu yanlıştan doğru çıkmaz. Hakkaniyetli karar alınsın. Sıralamadaki ilk sırada olanları birinci kabul edelim, en iyi ikinciyi de üçüncü çıkacak olan takım olarak belirleyelim düşüncesi doğru bir karar değil. En iyi ikinciden kastınız nedir? Bir mücadelenin yapılması lazım. Futbol masa başında kazanılan bir oyun değildir. Emeklerin zayi olmasına asla kabul etmeyiz" diye konuştu.

TFF'ye hakkaniyetli olun çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarıda bulunan Başkan Vidinlioğlu, "Eğer böyle bir karar alacak olursanız, bu yanlış yoldan dönün. Doğru olan şey mücadelenin yapılmasıdır. Çıkacak sonuca her takım razı olur ve saygı duyar. Ama hali hazırdaki haliyle tescil ederim diyorsanız, baştan oynatmasaydınız. Süper Lig'de, TFF 1. Lig'de oynanmayacaktı. Bu iki lig önem arz ediyor da TFF 2. ve 3. Lig olunca mı önemsiz oluyor. Sonuçta bu işte büyük emek vardır. Bizim de yıllardır verdiğimiz çaba ve emek var. Kıyısından köşesinden döndüğümüz TFF 1. Lig var. Direkten dönen topla çıkamadığımız 1. Lig var. Aynı şekilde talihsizlikle kaçırdığımız üst lig var. Şehrin bu yönde bir hayali var. Bizde hayallerimizin artık kavuşmak istiyoruz. Bunun gerçek olmasını istiyoruz. Bu yönde de çok ciddi bir çabanın içerisinde olduk. Bu emeklerimizin oynanmasına, boşa gitmesine neden olacak sorunlar çıkmasına hiçbir kimsenin hakkı yok. Rızamız asla olmayacak. Bu böyle bilinsin. Kastamonu bütün değerleriyle, bürokratlarıyla, siyasileriyle, belediyesiyle, partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gurbetteki Kastamonularla bir bütündür, bir vücuttur. Dolayısıyla kimse yanlış karar almasın. Bu yanlıştan doğru çıkmaz. Bununda hakkaniyetle bağdaşan hiçbir yanı yoktur. Eğer bir karar alınacaksa bunun hakkaniyetli bir karar olması gerekiyor. Söylenen şeyler farklı farklı. Bu seneye mahsus farklı şeyler formülüze edilebilir ama hakkaniyetten sapmadan edilmeli. Birincileri birinci kabul edip, en iyi ikincileri de kabul ederek bu işi bitirelim kesinlikle yanlış karardır. En iyi ikinciden kasıt, sonuç olarak bir mücadelenin yapılması gerekir. Sonucuna herkesin saygı duyması lazım. Futbol masa başında kazanılan bir oyun değil. Bunca ay ve yılın emeğine masa başında alınan karar zayi olamaz. Bu emeğin kaybolmasına biz asla razı gelmeyiz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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