Başkan Vidinlioğlu, esnafın sorunlarını dinledi
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Başkan Vidinlioğlu, esnafın sorunlarını dinledi

Başkan Vidinlioğlu, esnafın sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Salgın sürecindeki kısıtlamalarının kalkmasının ardından her fırsatta şehir merkezinde esnafı ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, bu kez Kuzeykent Toplu İş Merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi.

"Dayanışma içerisinde atlatacağız"

Göreve geldiği günden bu yana, gerek belediye binasında, gerekse sahada vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Vidinlioğlu, "Bizle görüşemeyenlerle biz görüşüyoruz. Halkımız ve esnafımız pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlar yaşadı ve yaşamaya devam ettiğini vatandaşımız da esnafımız da dile getiriyor. Bu safhada bir nebzede olsa dertlerine çare olabilme konusunda elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu kendileriyle paylaşıyoruz. Bu doğrultuda da imkanlarımızı Kastamonulu hemşehrilerimiz için seferber ediyoruz. Kastamonu Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte tedbiri elden bırakmayarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı sürdüreceğiz. Bu zor günleri dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Talepleri not aldıran ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, vatandaşlarla da sohbet ederek bölgeden ayrıldı. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, esnafın sorunlarını dinledi
Başkan Vidinlioğlu, esnafın sorunlarını dinledi
Başkan Vidinlioğlu, esnafın sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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