Başkan Vidinel, Yerel Seçimlerde Aday Olmayacağını Açıkladı

TOKAT (İHA) – Tokat Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, iki dönem süren belediye başkanlığı görevinin ardından yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Zile ilçesinde 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde başkanlığa seçilen Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 2014 seçimlerinde güven tazeleyerek görevine devam etti. Yaklaşık 10 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdüren Başkan Vidinel, 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Başkan Vidinel yaptığı açıklamada, "2009-2014 yerel seçimlerinde, mensubu olmakla onur duyduğum AK Parti'nin tercihi, gayreti, halkımızın teveccühü ile Zile Belediye Başkanı seçildim. Bize duyulan güvene layık olmak için, AK Partili yerel yönetim anlayışı ve takım ruhu ile şartları ve imkanları zorlayarak çalıştık. Doğup büyüdüğüm Zile'ye yeni eserler kazandırmak, Zile'yi bulunduğu yerden çoktan hak ettiği yere taşıma gayreti ve kararlığında yeni adımlar atarken; acısına, sevincine ortak olduğum hemşehrilerime hizmetkar olma mutluluğunu yaşadım. Arkadaşlarımızla biz mantığında buluşarak; Zile Belediyesi olarak yüksek performansla çalıştık ve yerel yönetim, hükümet iş birliği ile kamu yatırımları aldık. Zile'de olmayan, hayal olan en az 110 eserin altına imza attım. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar inancı ile 10 yılda 1 ay izin kullanmadım. Gönlümüzde Zile'ye hizmet sevdası, arkamızda milletin hayır duası ile ilk günkü heyecanla hafta sonu, bayram demeden halkımıza severek isteyerek hizmet ettim" dedi.

Sokaklarda ve çarşıda halkla, personelle, kurum ve kuruluşla bütünleştiğini anlatan Başkan Vidinel, "Hepimiz Anadolu bahçesinin çiçekleriyiz felsefesi ile herkesi bir ve beraber görerek kimseyi ötekileştirmeden, herkes bana oy verme mecburiyetinde değildir ancak ben herkese hizmet etme mecburiyetindeyim anlayışıyla 24 saat belediyeci oldum. Halkımızın şehir ile ilgili taleplerine AR-GE çalışması ile olgunlaştırarak, mantıksal çerçevede projelendirerek gerçekleştirmeye çalıştık. Hizmetlerimizi beş ana tema üzerinde yönlendirdik. Ülkemiz 2023 ve 2071 hedeflerine koşarken birikimli, inançlı, çalışkan aday adaylarına şans verip ve tercih edilen adayımız ile 10 yılda ulaştığımız başarının sürdürülebileceği kanaatiyle; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde aday olmayacağım. 31 Mart 2019 tarihine kadar görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; tevazu, samimiyet ve gayret ile önce millet, önce memleket diyerek partimin adayının kazanması için çalışacağım" diye konuştu. - TOKAT