Başkan Vergili: Karabük için tehlike çanları çalmaya başladı
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Başkan Vergili: Karabük için tehlike çanları çalmaya başladı

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığını, büyük şehirlerden gelenlerle hastalığın tekrar yayılmaya başladığını belirtti.

Başkan Vergili: Karabük için tehlike çanları çalmaya başladı
17.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:53

 

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığını, büyük şehirlerden gelenlerle hastalığın tekrar yayılmaya başladığını belirtti. Vergili, "Bugün 54'leri geçen hasta sayısına ulaşıldı. Karabük için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunların temasta bulunduğu kişiler ile sayının artacağını öngörüyorum" dedi.Karabük Belediye Başkanı Vergili, toplumun bayramdan sonra rehavete kapıldığını ve koronavirüsü hafife aldığını söyledi. Karabük'ün yüzde 45'e yakın kesiminin emekli ve yaşlılardan oluştuğunu belirten Vergili, "Bu hastalık yaşlıların üzerinde hayli etkili. Yaşlıların üzerinde etkili olması, yaşlı nüfusumuzun fazla olması bizi korkutuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan önleme çalışmaları neticesinde Karabük'teki hasta sayımız tamamen sıfırlanmıştı. 10 gün gibi bir süre vaka görülmeden bu şekilde devam etti. Dolaşım serbestliği çıktıktan sonra tahmin ediyorum büyük şehirlerden Karabüklülerin gelmesiyle beraber kentte tekrar bu hastalık yayılmaya başladı. Bugün itibarıyla 54'leri geçen hasta sayısına ulaştı Karabük. Bu da şu demek oluyor; Karabük için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunların temasta bulunduğu kişiler ile bu sayının artacağını öngörüyorum" diye konuştu. 'MASKE KULLANIMI HER YERDE ZORUNLU OLMALI'Yaşlılar için evde izolasyonun devam etmesi gerektiğini dile getiren Vergili, "Emekli arkadaşlarımın evde izolasyona kesinlikle devam etmelerini hatta gençlerimize de çocuklarımıza da ne kadar serbest olursa olsun, parklara ve sokaklara çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Ama bir alışkanlık var. Türkiye'nin genel alışkanlıklarına bakıyorum; kesinlikle maske kullanımı her yerde zorunlu olmalı. Bu hastalığın sadece temas yoluyla geçtiğine dair bir kaide yok. Biraz sabırlı olunması lazım ki bu hastalıkla mücadele edilebilsin" dedi. Hastalığın tedavisinde çok başarılı olunduğunu söyleyen Vergili, "Türkiye'de tedavi edilen oranımız çok yüksek. Hızlı bir tedavi yöntemi uygulanıyor ve tedavide çok başarılıyız. 'Tedavide başarılıyız' diyerek, kendimizi tehlikeye atmamamız lazım. Önlemlerimizi en iyi şekilde almamız lazım. Mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarını kullanmamamız lazım. Bizim şehrimizdeki en uzak mesafe yürüyerek 45 dakika. Toplu temastan kaçınmamız lazım" diye konuştu.'ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER KENDİLERİNİ İZOLE ETMELİ'

Başkan Vergili, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını belirterek, "Maske kuralına uyan yok, sosyal mesafe kuralına uyan yok, alışveriş noktalarında kuralların hepsi ihlal ediliyor. Dışarıdan gelenler kendilerini izole etmiyor. Annesi diyor ki 'Benim oğlumda bir şey yok?. Hasta olmayabilir ama gelirken durmuş olduğu bir noktada eline, koluna bu virüs temas etmiş olabilir. Hiçbir hastalık belirtisi yokken virüs taşıyabiliyor. Bunlara çok dikkat emek lazım. Şehir dışından gelenlerin kendilerini 14 gün kesinlikle izole etmeleri lazım. Biz bu izolasyon kurallarına uymazsak yaşlılarımız evde kalmazsa çocuklarımız evde kalmazsa Kurban Bayramı'nı da Ramazan Bayramı gibi evlerimizde geçiririz. Yoksa çok rahat bir Kurban Bayramı yapabilirdik Karabük'te" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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