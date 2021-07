Başkan Vergili, "Etnik ve bölgesel milliyetçilik yapmıyoruz"

Karabük Belediyesi Başkanı Rafet Vergili, üçüncü dönem projeleri kapsamında kentte açılacak olan 25'inci Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Karabük Belediyesi Başkanı Rafet Vergili, üçüncü dönem projeleri kapsamında kentte açılacak olan 25'inci Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, pandemi nedeniyle ara verilen üçüncü dönem projelerinin açılış ve temel atma törenlerine başladı. Türkiye'de örnek alınan projelerinden biri olan Sosyal Yaşam Merkezlerinin 25'incisinin temeli 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde atıldı.

Törene Vali Vekili Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesud Yılmaz, MHP İl Başkanvekili Cenk Gedikoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Hüseyin Doğan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili görevlerinin şehirde yaşayan herkese hizmet olduğunu belirterek, "Kesinlikle etnik ve bölgesel milliyetçilik yapmıyoruz. Bu güne kadar Karabük'te hiç kimseyi birbirinden ayırmadık" dedi.

Vergili, 12 yıldır şehrin eksiklerini gidermek için mücadele ettiklerini ifade ederek yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Son zamanlarda sosyal medya üzerinden eleştiriler alıyoruz ama şöyle geriye gidip göreve geldiğimizde nasıl bir Karabük devraldığımızı hatırlarsak neler yaptığımızı görürsünüz. Dolmuş duraklarında ayağımız çamurdan çıkmazdı. Hiçbir bayram Karabük su yüzü görmezdi. Mahallelerimizde asfalt yoktu. Şehrin merkezindeki Balık pazarı zincirlerle bağlanmıştı ve palmiyeler vardı. Bir kısmı yanan, bir kısmı yanmayan ışıklar vardı ve böyle bir Karabük'te yaşıyorduk. Aynı şekilde Esentepe'den 200 Evler'e gitmek için dereyi inip çıkıyorduk. Yine, Kartaltepe'den 200 Evler'e gitmek için önce çarşı merkezine iniyorduk. Yürüyen merdivenlerimiz yoktu. Yine Kayabaşı Mahallemize bir mahalleyi dolaştıktan sonra ulaşabiliyorduk çünkü asansörlerimiz yoktu. Bambaşka bir Karabük yaptık. Önce mezbahayı yaptık ve kentsel dönüşümü başlattık. Modern bir dolmuş durağı yaptık. Bir akşamda 130 binayı yıkıp meydanı yaptık ve hemen karşısına kütüphane yapıldı. Yenişehir'e yürüyen merdivenlerle çıktık. Esentepe'den 200 Evler'e köprüyle geçtik. Kartaltepe-Yenişehir arasında köprü ve asansör yaptık. Şehrin su şebekesini değiştirdik ve asbest boru bırakmadık. 24 adet Sosyal yaşam Merkezi yaptık ve buralarda tüm kurumlarımızla çok iyi diyaloglarla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Türkiye'nin en zengin belediyesini meydana getirdik"

"Bulunduğumuz nokta bir tarlaydı ve burada bambaşka bir mahalle oluştu" diyen Vergili, "Çünkü Safranbolu ile Karabük'ü çok güzel bir köprü ile bağladık. ve bu senenin sonunda bitecek 330 dönümlük Kanyon projemize başladık. Yine şehrimizin en güzel yerinde Şehir Park'ı yaptık. Ayrıca belediye binamızı yaptık, kapalı Pazar yerleri oluşturduk. Belediye olarak 2 adet iş merkezi inşa ettik ve bunları yaparken de Türkiye'nin en zengin belediyesini meydana getirdik. Bazı arkadaşlarımız kabul etmeyebilir ama Türkiye'nin en zengin belediyesini ortaya çıkarttık. Rüşvet olmayan, torpil olmayan, adam ayrımcılığı olmayan bir belediye yönetimi oluşturduk. ve bu binayı da belediye işçimiz yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"Etnik ve bölgesel milliyetçilik yapmıyoruz"

Bazı kesimler tarafından sosyal belediyecilik yapılmadığına dair eleştiriler aldıklarını da dile getiren Başkan Vergili, "Sosyal belediyecilik demek her gün bir yerde hakari kikiri yapmak değil. Belediye başkanının işi boy boy fotoğraflarını bir yerlere asmak değil. Biz nasıl sosyal belediyecilik yapıyoruz; Emekli Evimizi yaptık, Yaşlı Bakım merkezimizi yaptık. Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi büyüklerimize evde bakım hizmeti veriyor ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, özellikle pandemi sürecinde hayvanlarla ilgili her türlü çalışmayı yaptık, hiçbir sokak hayvanını aç bırakmadık. Çok yakında da bölgemizin en modern hayvan hastanesinin açılışını yapacağız. Peki, bunların hepsinin temelinde sosyal belediyecilik yatmıyor mu? Bizim görevimiz şehrimizde yaşayan herkese hizmet etmektir. Kesinlikle etnik ve bölgesel milliyetçilik yapmıyoruz. Bugüne kadar Karabük'te hiç kimseyi birbirinden ayırmadık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile birlikte Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı