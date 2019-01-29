Başkan Vergili, 60 Günde Ulaşmadığımız Kimse Kalmayacak

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, 60 gün içerisinde ulaşmadığı kapı, sıkmadığı el kalmayacağını söyledi.

Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Vergili, kent genelindeki otopark uygulamasını kendilerinden önceki yönetimden aldıkları şekilde sürdürdüklerini belirterek,"Buradan gelen paraları sağa sola peşkeş çekmedik, gerçek yerine ulaşması için tüm gayreti gösterdik. Bugüne kadar otopark gelirleriyle 2 bin 490 kişiye, benim maaşımla da 221 Tıp Fakültesi öğrencisine burs verdik. Ayrıca 35 kişiye de istihdam sağladık, sigortalarını ödedik. Bu uygulamanın aynısı AK Partili belediyelerde de mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK aracılığıyla yıllardır bu uygulamayı sürdürüyor. Aslında son zamanlarda bu durumu kaos ortamıymış gibi ortaya atıp bunun üzerinden propaganda yapanların 3 yıllık milletvekilliği süresinde Karabük için ne kadar hizmet üretildiğini sorgulamaları lazım. 3 yıllık milletvekilliği döneminde Karabük için ne hizmet etmiş, bugüne kadar maaşı ile kimlere ne kadar yardım yapmış. Bugüne kadar yapmış olduğu hadise şudur. 3 yılda Karabük ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığı halde, kendisi milletvekilliğinden sonra çift maaş alabilmek için meclise kanun teklifini verip genel kuruldan geçirmiştir. 3 yıldan yapmış olduğu tek çalışma çift maaş alabilmesiyle ilgili kanun teklifi vermektir. Halbuki Karabük'te şuanda çok hızlı bir şekilde meclisten geçirilmesi gereken bir konu vardır, o da Halk Otobüsçülerimiz ve dolmuşçularımızın problemleridir, kendisi bunlarla bir gün dahi ilgilenmiş midir? Biz çok yakında inşallah MHP'li milletvekillerinin vasıtasıyla bu konudaki kanun teklifini meclise sunduracak, hem Karabük'teki dolmuşçu esnafımızın, hem halk otobüsü esnaflarımızın ve Türkiye genelindeki tüm bu işle uğraşan arkadaşlarımızın yarasını tedavi etmiş olacağız. 3 yıllık milletvekilliği döneminde Karabük'te hiçbir sokakta görülmeyen, Karabük'ün hiçbir caddesinde çıkmayan, hiçbir bayramlaşmada bir derneğe uğramayan bir kişi popülist siyaset ile bir yerlere gelmeye çalışıyor. Bundan sonra bu konuda hiçbir açıklama yapmayacağım. Yalnız şunu yaparım; seçimlerden sonra vatandaşa sorarım, şayet Karabüklüler 'Çocuklar burs almasın, otoparklar ücretsiz olsun' derse park uygulamasını kaldırırım" dedi.

Vergili, kendisini eleştiren AK Parti Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın, rektörlüğü döneminde birçok talebi olduğunu da kaydederek,"Kendisinin talep ettiği tüm burslar dernek tarafından otopark gelirleriyle karşılanmıştır. Yine ilçelerimizdeki yüksekokullarda okuyan öğrencilerimizin yemek paraları da kendisinin talebi üzerine dernek tarafından karşılanmıştır. Bu güne kadar cebinden bir kuruş harcamadan milletvekilliği yapan, Karabük'ün ve Karabük belediyesinin hiçbir konusuyla ilgilenmeden milletvekilliği yapıp, bugün yeniden meydanlara çıkarak siyaset yapmanın o kadar kolay olmadığını 31 Mart akşamı kendisi de öğrenmiş olacak. Kendisi otopark gelirleri ve dernek aracılığıyla yapılan yardımlar nedeniyle resmi yazı ile teşekkür etti. Biz bu yardım kapılarını açtık, Karabük'ün 1 lirasını kimseye peşkeş çekmedik. Karabük'te siyaseti çok basite indirgeyip, hiçbir proje üretmeden, hatta'Kesintisiz Ulaşım Projesi' ismimizi de alarak, Karayolları'ndan aldığı proje ile sosyal medya üzerinden propaganda yapmaya devam etmektedir. Yarın şunu sorgulayacaklar, 'Rafet Vergili bunu hangi bütçe ile yapacak' diyecekler. Bunu diyecekler önce Safranbolu-Karabük arasındaki köprüye baksınlar. Biz bunu belediye bütçesi ile yaptık. Bizim önümüzdeki dönem için açıkladığımız 3 alt geçit, 3 üst geçit bu köprü yanında maliyet olarak hiçbir şey değil. Bizim işimiz, malımızla, tüm varlığımızla Karabük'e hizmet etmeye odaklanmak, bu şehre vefa borcumuzu ödemektir. Şimdi diyor ki, 'Biz projelerimizi merkezi hükümete yaptıracağız, merkezi hükümetin adayı seçilirse Karabük'e daha fazla hizmet gelir.' Ben bu belediyeyi merkezi hükümete mensup bir belediye başkanından aldım, ama hükümetle kendisinden daha çok iş yaptık. 3 yıl vekillik yaptı, niye bir gün gelip de, 'Ben hükümete sizin için şu projeyi yaptırayım' dememiş. Bugün yayınladığı slaytlardaki projelerden haberinin dahi olmadığını eminim. Mehmet Ali Şahin beyin bu memlekete hizmetleri büyüktür, o yayınladığı projelerin tamamı onun takibi ile hayata geçmiştir, kendisinin bu projelerden haberi bile yoktur. Biz o projelerin tamamını Mehmet Ali beyle birlikte takip ettik. 3 yıllık milletvekilliğin döneminde hangi derneğin bayramlaşmasına gittin? Hangi sokakta, hangi esnaf arkadaşımın seçim harici elini sıktın? Kimin derdine çare oldun, bugüne kadar kime cebinden 1 kuruş hayır yaptın?" diye konuştu.

Vergili, Karabük'te siyaset yapmanın kolay olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"10 yıldan bu yana Karabük'ün tüm cadde ve sokaklarını en az 30 kere dolaştım. Önce halkın içerisine gireceksiniz. 10 yılda bir gün dahi bu kapı vatandaşa hiç kapanmadı. Karabüklüler 3 sekreter ile belediyede ağırlanmaya müseade etmez. Karabüklüler vefalıdır. Yapılan hizmetlerin kıymetini bilir. Anket neticelerinde ne kadar ileride olduğumuz gözükmektedir. Ama aradaki fark popülist siyasetle kapatılacak gibi değildir. Tayyip bey seçimlerde Karabük'e gelirse karşılar ve meydana kadar kendisini götürür, mitingden sonra da kendisini uğurlamaya giderim. Kendisi cumhurbaşkanımızdır ve ayrıca aramızda da bir ittifak vardır." - KARABÜK

Kaynak: İHA