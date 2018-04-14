Başkan Verdiği Sözü Yerine Getirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehit aileleri ve gazilere verdiği sözü yerine getirdi.

Başkan Yılmaz'ın verdiği talimatla başlatılan çalışmalar sonrası, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, Gaziler ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü resmen kuruldu.

Şehit aileleri ve gazilerin özel isteğiydi

Önceki hafta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, şehit ve gazi ailelerinin talebi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şube müdürlüğü kurulması için çalışma başlatılması talimatı verdi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda görüşülen gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oylanarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gaziler ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü kurulmuş oldu.

Başkan Yılmaz: "Onlar için ne yapsak az"

"Şehit ve gazi aileleri için ne yapsak az" diyen Başkan Yılmaz, "Önceki hafta şehit aileleri ve gazi derneklerimize bir ziyaret gerçekleştirdim. Ziyarette şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir şube müdürlüğü kurulması yönünde talepleri oldu. Tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için Ordu Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Şube Müdürlüğü kurmak için çalışma başlatmıştık. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla sözümüzü yerine getirdik ve Şube Müdürlüğünü resmen kurduk" dedi.

Meclis toplantısında misafir olarak yer salan şehit aileleri ve gazi yakınları ise taleplerinin hemen yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yılmaz'a ve Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Açılan şube müdürlüğüyle şehitlerin kutsal emanetleri olan aileleri ve gazilerin, talepleri belirlenerek hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. - ORDU