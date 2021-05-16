Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı

Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, pazarları denetledi.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, pazarları denetledi.

Tam kapanma sürecinde alınan karar ile 8 ve 15 Mayıs'ta il merkezinde dört noktada pazar açıldı. Kastamonu Belediyesi ekipleri bu süre içerisinde kurulan pazarlarda gerekli denetimleri yaptı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, hafta sonu Cuma Pazarı, Salı Pazarı, Kuzeykent Pazarı ve Merkez Pazar alanında yapılan denetimlere katıldı. Başkan Vekili Yurt, yapılan denetimlerde Pazar esnafını ve alışverişe gelen vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde ricada bulundu. Başkan Vekili Yurt, "İnşallah önümüzdeki bayramları kucaklaşarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip eder. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecini birlikte atlatacağız. Bizler vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Pazar alanlarında yaptığımız denetimlerde hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu görmekten dolayı mutluyum. Biz üzerimize düşeni yapalım, mutlu son inşallah yakın olacak. Umudumuz ve beklentimiz bu yönde. Tüm hemşehrilerimin tekrar Ramazan Bayramı'nı kutlarım" dedi. - KASTAMONU

Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı
Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı
Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Vekili Yurt, pazarlarda inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 19:23:34. #1.11#

title