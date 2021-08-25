BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "YALOVA'YI EN ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "YALOVA'YI EN ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, Gençlik Kolları İl Başkanı Emirhan Balkaya ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel eşlik etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "YALOVA'YI EN ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, Gençlik Kolları İl Başkanı Emirhan Balkaya ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel eşlik etti. Başkan Vekili Tutuk ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Ardından Başkan Vekili Tutuk ve beraberindeki heyet Ankara Ticaret Odası Konferans Salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 'Genç Dostu Şehirler' programına iştirak etti. Başkan Vekili Tutuk "Durmadan Yorulmadan Çalışıyoruz"

Şehrimiz için çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; " İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve tüm kadrolarımızla şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yalova'mızı 2023 hedeflerimiz doğrultusunda en üst seviyelere taşıyacağız. Şimdiye kadar yapmış olduklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu hedefler doğrultusunda projelerimizi Ankara'ya taşıyor ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre