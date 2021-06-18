Başkan Vekili Tutuk "Vatandaşlarımızın Talep ve İsteklerini Önemsiyoruz"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VATANDAŞLARIMIZIN TALEP VE İSTEKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"Yapılan çalışmalardan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren, esnafları gezen Başkan Vekili Tutuk, Yalovalıların talep ve isteklerini dinliyor.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VATANDAŞLARIMIZIN TALEP VE İSTEKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Yapılan çalışmalardan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren, esnafları gezen Başkan Vekili Tutuk, Yalovalıların talep ve isteklerini dinliyor. Bu güzel yaz günde vatandaş ve esnaflarla buluştuklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Mesaimizi tamamladıktan sonra ziyaretler gerçekleştirerek hemşerilerimizle ve esnaflarımızla sohbet ettik. Yapmış olduğumuz çalışmaları, yapacağımız projeleri anlattık. En önemlisi hemşerilerimizin taleplerini dinledik. Çünkü vatandaşımızın ve esnafımızın talep, istek ve önerilerini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre