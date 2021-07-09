BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYET ORANLARI ARTTI"
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYET ORANLARI ARTTI"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 'VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYET ORANLARI ARTTI'
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYET ORANLARI ARTTI"YASKİ tesislerinde gerçekleştirilen devir teslim törenine Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ile Mercedes Türkiye Grup Kamu Satış Müdürü Bülent Tarhan katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYET ORANLARI ARTTI"

YASKİ tesislerinde gerçekleştirilen devir teslim törenine Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ile Mercedes Türkiye Grup Kamu Satış Müdürü Bülent Tarhan katıldı. Toplam 10 temizlik aracının teslim töreninde bir konuşma yapan Başkan Vekili Tutuk; "Pandemi sebebiyle 2 defa ertelediğimiz ve daha önceden alımlarını gerçekleştirdiğimiz 10 adet aracımızın, Mercedes Benz firması ile teslim törenini gerçekleştirdik. Bunların içerisinde 1 adet yeni süpürge aracımızı da törende teslim aldık. Bizden önce belediyemizin kullandığı araçları biliyorum. Tüm temizlik ekibimiz zorluk çekiyordu. Hem iş gücümüz artıyor, hem de yakıtımız daha fazla kullanılıyordu. Hem de vatandaşlarımızın memnuniyet oranı düşüktü. Hemşehrilerimiz, yeni araçları sokak ve caddelerde gördüğü zaman seviniyor. Bu insanlar üzerinde belediyemiz güçlü, belediyemiz iyi ve daha iyi hizmet veriyor izlenimi bırakıyor. Yakıt tasarrufumuz ise şu anda %18 ile %21 bandında seyrediyor. Eski araçlarımız gibi bu filomuza kattığımız araçlar, gürültü yapmıyor ve en önemlisi sürekli arıza yapmıyor. Tabi böyle olunca bu da vatandaşların memnuniyet oranını arttırıyor. Burada esas kazanan Yalovalı hemşerilerimiz oldu. Memnuniyet oranı artınca bu bize sahaya çıktığımızda oldukça fazla yansıyor. Biz de, bize gösterilen memnuniyetten dolayı gururlanıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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