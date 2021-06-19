Başkan Vekili Tutuk "Taşköprü Sanayi Sitesini Ziyaret Etti"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "TAŞKÖPRÜ SANAYİ SİTESİNİ ZİYARET ETTİ"Başkan Vekili Tutuk, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Dumantepe'yle Sanayi Sitesinde yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra beraber esnaf ziyareti gerçekleştirdi.