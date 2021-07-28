BAŞKAN VEKİLİ TUTUK SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE TAKİP EDİYOR

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE TAKİP EDİYORYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi tarafından birçok noktada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE TAKİP EDİYOR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi tarafından birçok noktada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Vekili Tutuk'a Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'de eşlik etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Tutuk, ayrıca Yalova Belediyesi tarafından birçok mahallede başlayacak olan alt ve üst yapı çalışmaları öncesinde bu lokasyonlara giderek birim müdür ve amirlerinden bilgiler aldı. Şehit Osman Altınkuyu Caddesi Yenileniyor

Uzun yıllardır hem esnafın hem de vatandaşların en çok şikayet ettiği caddelerden biri olan Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde sona doğru gelindi. Geçtiğimiz günler içinde Yalova Belediyesi ekipleri tarafından başlayan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Vekili Tutuk; "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımız tarafında biz ulaşan şikayetler vardı. Bizde ekip arkadaşlarımızla caddemiz üzerinde çalışma başlattık. Şuan kaldırım çalışmaları yapılıyor. En kısa zamanda bitirip caddemizi modern bir görünüme kavuşturacağız" dedi. Yeni Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Başlayacak

Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Tutuk, buradan sırasıyla Kazım Patıl Caddesi, Kış Sokak, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Diyar Sokak, İsmetpaşa Mahallesi, Defne Sokak da devam eden ve yeni başlayacak olan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Vekili Tutuk; "Kazım Patıl Caddesi, Kış Sokak, İsmetpaşa ve Adnan Menderes Mahallerimizde alt yapı, kaldırım ve yol çalışmalarına başlayacağız. Hemşerilerimden gelen talep ve istekler doğrultusunda bu lokasyonlarımızı ziyaret ederek yapacağımız çalışmalar öncesinde incelemelerde bulunduk" dedi. Yeni Bağlantı Yolları Açılıyor

Diyar Sokak da devam eden parke yol çalışmalarını takip eden Başkan Vekili Tutuk, burada bulunan çalışanlara kolaylıklar dileyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Vekili Tutuk, ardından Gaziosmanpaşa, Mustafakemalpaşa ve İsmetpaşa Mahallerini bir birine bağlayacak olan ve imar planında yer alan 17 metre genişliğinde olacak yeni bağlantı yolunu gezdi.

Kaynak: Habermetre