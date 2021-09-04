BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM"
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 'SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM'
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM""Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin 2021-2022 eğitim-öğretim yıllarını kutluyorum" diye sözlerine başlayan Başkan Vekili Tutuk mesajına şöyle devam etti;

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİYORUM"

"Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin 2021-2022 eğitim-öğretim yıllarını kutluyorum" diye sözlerine başlayan Başkan Vekili Tutuk mesajına şöyle devam etti;

"Yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecan ile başlayan yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı günler dilerim. Her şeyin başının sağlık olduğunu geride bırakmış olduğumuz pandemi süresince daha da yakından öğrendik. Ülkemizi ve tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle geleceğimizin istikbali çocuklarımız da bu zaman diliminde okullarından, öğretmenlerinden uzak kalarak eğitimlerini bu şekilde sürdürdüler. Hükümetimizin üstün çabaları, hızla almış olduğu kararlar ve uygulamalarla öğrencilerimiz eğitimlerini uzaktan online ve televizyon ekranlarından başarı bir şekilde aldılar. Artık alınan önlemlerle okullarımızda bu eğitim öğretim yılı döneminde yüz yüze eğitime geçilecek ve okul bahçelerinden yine geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin seslerini duyacağız. Okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan kıymetli öğrencilerimizden derslerine çalışmaları ayrıca maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırla vesile olmasını temenni ediyorum"

Kaynak: Habermetre

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