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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ2021-2022 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı vesilesiyle Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa;

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

2021-2022 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı vesilesiyle Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa; Yalova Valisi Muammer Erol ve diğer protokol üyeleriyle birlikte katılım sağlayan Başkan Vekili Tutuk, temsili olarak ilk ders zilini ise öğrenciler ve protokol üyeleriyle birlikte çaldı. Başkan Vekili Tutuk ve protokol üyeleri, okul bahçesinde düzenlenen gösterilerin ardından sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

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