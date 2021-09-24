BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARLA BULUŞTU - Haberler
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARLA BULUŞTU

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARLA BULUŞTU

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARLA BULUŞTUYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 14 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARLA BULUŞTU

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 14 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk, düzenlenen toplantıda muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlarımızla Diyalog Halindeyiz

Başkan Vekili Tutuk; "Mahallelerdeki eksiklikleri muhtarlarımızla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak tespit ediyoruz. Güzel şehrimizi hak ettiği değere kavuşturmak adına muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Mahallenin ne eksiği var, vatandaş ne talep eder bunu mahalle muhtarlarımız iyi biliyorlar. Bu doğrultuda çalışmalarımız mahalle bazında devam ediyorum. Ben katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yalovamız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber: BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MUHTARLARLA BULUŞTU - Haberler
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