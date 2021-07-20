BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ' KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM'
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM""Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir" diye sözlerine başlayan Başkan Vekili Tutuk, mesajına şöyle devam etti;

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

"Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir" diye sözlerine başlayan Başkan Vekili Tutuk, mesajına şöyle devam etti;

"Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Manevi dünya hayatımızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı'nı beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte Kurban Bayramı; cömertliğin, rahmetin, bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup gönül birliğinin oluşturulduğu dini bayramlarımızdan biridir. Dini bayramlarımızın diğer özel bir yanı ise sevindirmektir. Sevindirmenin önem kazandığı "Kurban Bayramı'nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması gerekmektedir. Bizlere düşen en büyük görev zenginiyle, fakiriyle, yaşlısıyla, genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bayram nimetinin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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