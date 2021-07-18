BAŞKAN VEKİLİ TUTUK KAPALI PAZARYERİNİ ZİYARET ETTİ
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK KAPALI PAZARYERİNİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK KAPALI PAZARYERİNİ ZİYARET ETTİ
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK KAPALI PAZARYERİNİ ZİYARET ETTİBaşkan Vekili Tutuk'un pazarcı esnafı ziyaretine AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de eşik etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK KAPALI PAZARYERİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Vekili Tutuk'un pazarcı esnafı ziyaretine AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de eşik etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Tutuk, Kurban Bayramlarını kutladı. Kapalı Pazaryeri eksikliklerini bir bir giderdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Mesaimizden zaman buldukça pazarcı esnafımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Pazarcı esnafımızın taleplerini, isteklerini dinliyor ve çözüme kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesi AK Parti İl Başkanımız Muğlim Bağatar ve Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü ile birlikte kapalı pazaryeri ziyareti gerçekleştirdik. Hem esnafımızla hem de bayram öncesi alışverişlerini yapan hemşerilerimizle de bayramlaştık" dedi.

Kaynak: Habermetre

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