Başkan Vekili Tutuk İstanbul'da Toplantıya Katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Vekili Tutuk İstanbul'da Toplantıya Katıldı

Başkan Vekili Tutuk İstanbul'da Toplantıya Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSTANBUL'DA TOPLANTIYA KATILDIMarmara Denizi'nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulduğu 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı' geçtiğimiz günler içinde Kocaeli'nde gerçekleşmişti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSTANBUL'DA TOPLANTIYA KATILDI

Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulduğu 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı' geçtiğimiz günler içinde Kocaeli'nde gerçekleşmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen ikinci toplantı İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde yapılan toplantıya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'la birlikte ilgili belediye başkanları katıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların ve önümüzde ki günlerde yapılacak eylem planları gerçekleştirilen toplantıda konuşuldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Enis Arıkan Burcu Biricik Burak Yamantürk
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Vekili Tutuk İstanbul'da Toplantıya Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:37:51. #1.15#

title