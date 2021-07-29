BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSMETPAŞA MAHALLESİNDEYDİ
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSMETPAŞA MAHALLESİNDEYDİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSMETPAŞA MAHALLESİNDEYDİ
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSMETPAŞA MAHALLESİNDEYDİMesai saati gözetmeksizin vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Vekili Tutuk, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan kahvehaneleri dolaşarak esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSMETPAŞA MAHALLESİNDEYDİ

Mesai saati gözetmeksizin vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Vekili Tutuk, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan kahvehaneleri dolaşarak esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi. Mahallelerimizi gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Mesai saati gözetmeksizin hemşerilerimizle, esnafımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Hemşerilerimizden, esnafımızdan almış olduğumuz tepkiler bizim için önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: Habermetre

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