Başkan Vekili Tutuk, "Hepinize Başarılar Dilerim"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, "HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM"Yalova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen kurslara gelen öğrencilere Türk Dili Edebiyat, Matematik, Tarih ve Coğrafya dersleri verildi.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, "HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM"

Yalova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen kurslara gelen öğrencilere Türk Dili Edebiyat, Matematik, Tarih ve Coğrafya dersleri verildi. Üniversiteye hazırlık için düzenlenen Yetiştirme Destekleme Kursunu tamamlayacak olan öğrencilerle bir araya gelen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, tüm öğrencilere önümüzde ki günlerde girecekleri üniversite sınavı için başarılar diledi. Kurslara katılan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Vekili Tutuk; " Belediyemiz kurslarına iştirak eden ve başarılı bir dönem geçiren evlatlarımızı kutluyorum. Umarım sizlere vermiş olduğumuz desteğin karşılığını önümüzdeki günlerde gireceğiniz üniversite sınavında alırsınız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre