Başkan Vekili Tutuk "Hemşerilerimiz Bizlere Güveniyor"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "HEMŞERİLERİMİZ BİZLERE GÜVENİYOR"Mesaisinin arta kalan zamanlarını Yalovalı hemşerileriyle geçirmeye özen gösteren, şehrin cadde ve sokaklarında gezerek esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Vekili Tutuk, vatandaşların talep ve isteklerini de dinliyor.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "HEMŞERİLERİMİZ BİZLERE GÜVENİYOR"

Mesaisinin arta kalan zamanlarını Yalovalı hemşerileriyle geçirmeye özen gösteren, şehrin cadde ve sokaklarında gezerek esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Vekili Tutuk, vatandaşların talep ve isteklerini de dinliyor. Yalova vatandaşların güvenlerine layık olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Hemşerilerimizin sağolsunlar bizlere güveniyor. Bizlerde onların bu güvenlerini boşa çıkarmamak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Mesaimizin arta kalan zamanlarında şehrimizin cadde ve sokaklarını gezerek onlarla buluşuyor talep ve isteklerini dinliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre