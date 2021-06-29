Başkan Vekili Tutuk Halkla İç İçe Olmaya Devam Ediyor

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK HALKLA İÇ İÇE OLMAYA DEVAM EDİYORAK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile birlikte Gazipaşa Caddesi'nde gezen Başkan Vekili Tutuk, vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK HALKLA İÇ İÇE OLMAYA DEVAM EDİYOR

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile birlikte Gazipaşa Caddesi'nde gezen Başkan Vekili Tutuk, vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinledi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Vekili Tutuk'a çocuklar Akasya Park'ın modern ve güzel bir görünüme kavuşmasından dolayı teşekkür etti. Yoğun çalışma temposundan vakit buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Hemşerilerimiz bizim her şeyimiz. Onların talep ve istekleri bizler için önem arz ediyor. Mesaimizden arta kalan zamanlarımızı şehrimizin cadde ve sokaklarını gezerek onlara ayırıyoruz. Hemşerilerimizi dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Bugünde AK Parti İl Başkanımız Muğlim Bağatar ile birlikte Gazipaşa Caddemizde hemşerilerimiz ve çocuklarımızla buluştuk" dedi.

Kaynak: Habermetre