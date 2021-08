BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "GEREKEN DESTEĞİ VERİYORUZ"

Yalova Belediye Meclis Toplantısında Meclis Üyelerini bilgilendiren Başkan Vekili Tutuk, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 2 araç ve 6 personelin bölgede görev yaptığını söyledi. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü personelleriyle birlikte toplamda 5 araç 21 personel ile birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yalovalı ekiplerin canla başla çalıştığını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Yalova ilimiz olarak Manavgat bölgesinde yangına müdahale çalışmalarına arkadaşlarımız desteğini sürdürüyor. Orada bulunan belediye personelimizle her an irtibat halindeyim. Zaman zaman bölgeden gelen talepler oluyor. Yalova Belediyesi olarak gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu vesileyle söndürmede aktif olarak görev alan ekiplerimize ve her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor yangınlara müdahale sırasında hayatlarını kaybeden orman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

