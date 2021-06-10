Başkan Vekili Tutuk Gençlerin Çağrısını Karşılıksız Bırakmadı

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK GENÇLERİN ÇAĞRISINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADIYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı "Belediye Başkanımızdan tatlı ister miyiz?

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK GENÇLERİN ÇAĞRISINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı "Belediye Başkanımızdan tatlı ister miyiz? Ismarlasın" çağrısını karşılıksız bırakmadı. Başkan Vekili Tutuk, sosyal medyadan yapılan çağrının ardından tatlılarını alıp, Yalova Sahil sonunda bulunan alanda keyif yapan gençlerle bir araya geldi. Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a program boyunca Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman da eşlik etti. Çay, tatlı ve müzik eşliğinde gençlik yıllarına geri dönen Başkan Vekili Tutuk, bu güzel organizasyona çağrı yaparak davet eden gençlere teşekkürlerini sundu. Yalovalı Müzisyenler Olarak Festival Tadında Konser Vermek İstiyoruz

Müzisyenler adına konuşma yapan Burak Can; "Açılışı ben yapıyorum o zaman dilek için. Yaklaşık 1, 5 yıldır biliyorsunuz tüm müzisyenler olarak evde oturuyoruz. Müziği özledik, müzik yapmayı özledik. Başkanım sizin de vasıtanızla burada bir festival yapmak istiyoruz. Bütün Yalovalı müzisyen arkadaşlarımızla birlikte festival tadında konser vermek istiyoruz" dedi.

"Sahne Bizden Eğlenmesi Sizden"

"Yalova sizinle güzel gençler" diyen Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı tabi ki karşılıksız bırakmadım. Evet aranızdayım, umarım eğleniyorsunuzdur. Mustafa abinizden bir şey isterseniz, bir şey dilersiniz fırsatı değerlendirin. Tatlı, çay ve müzik var. Daha da bir dileğiniz varsa buradayız. Sahne teklifinizi kabul ediyorum. Boş kalmaması kaydıyla. Gençlerimiz ne istiyorsa hep yanlarında olacağız ve istekilerini karşılayacağız. Tatlılar, çaylar ara sıra bizden olur. Müzik sizden olur hep birlikte yazın güzel günleri geçireceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Yalova; dört mevsimin tüm güzelliklerini içinde barındıran ve güneşin deniz üstünden batarken oluştuğu eşsiz bir manzaraya sahip şehirdir. En güzel şehirde yaşıyorsunuz. Kıymetini bilelim, bu güzel plajlarımızı da bu şekilde değerlendirelim. Şarkılarınızı büyük bir keyifle dinledim. Uzun bir aradan sonra kulaklarımızın pası silindi. Yüreğinize, sesinize sağlık gençler iyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: Habermetre