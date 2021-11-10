YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ÇEVRE TEMİZLİĞİNE KATILDI

TEMA Vakfı Yalova Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Vekili Tutuk, Kurtköy kapalı çınar mevkiinde bulunan tarihi çınara plaka taktı. Burada gerçekleştirilen programın ardından çevrede çöp toplanmasına destek oldu. Çevre duyarlılığının artması gerektiğini belirten Başka Vekili Tutuk; "Bu programı düzenleyen TEMA Vakfı Yalova Şubemize teşekkür ediyorum. Bizde bu çevre duyarlılığı arttırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için yapılan temizliğe destek verdik" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet