BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "BU ZAFER EŞSİZ BİR ESERDİR"

"Şanlı tarihimizin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve aziz milletimizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi ile milletimiz asla yenilmeyeceğini göstermiştir" diyen Başkan Vekili Tutuk mesajında şunları dile getirdi;

"Kurtuluş Savaşı milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olarak tarihin altın sayfalarına kazınan bir zaferdir. Kurtuluş Savaşı kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle hep birlikte Türk Milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin en büyük göstergesidir. 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi, tarihe gömülmek istenen Türk Milletinin adeta küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk Milleti, emperyalist güçlerin işgalci ordularını vatanımızdan kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturmuştur. Her safhası tek tek düşünülerek kazanılan bu büyük zafer, Türk Milletinin ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Türk Milleti, İstiklal Savaşı ve Büyük Taarruz ruhuna sahip çıkmaya, her zaman olduğu gibi büyük bir inanç ve cesaretle devam etmektedir. ve bunu en son örneğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanına sahip çıkarak bir daha göstermiştir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum"

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