BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLERLE BİR ARAYA GELDİ
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLERLE BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLERLE BİR ARAYA GELDİYalova'mız için daha iyi, daha yararlı hizmetler ortaya çıkarmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile bir araya gelerek istişare ve...

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLERLE BİR ARAYA GELDİ

Yalova'mız için daha iyi, daha yararlı hizmetler ortaya çıkarmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık" diyerek şunları dile getirdi.

"Zaman zaman tüm birim müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla bir araya gelerek çalışmalarımızı geniş kapsamlı olarak ele alıyoruz. Şehrimizin problemlerini, sıkıntılarını ve yapılması gerekenleri çok iyi biliyoruz. Geride bırakmış olduğumuz zaman içinde yapılan olan çalışmalardan dolayı hemşerilerimizin bizlere göstermiş oldukları teveccühleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Bizlerde bunun bilince yolumuza devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimizle bir araya gelerek şehrimiz için gerekli istişareleri yapıp çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. "

Kaynak: Habermetre

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