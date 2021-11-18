ANKARA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAKANLAR SOYLU VE KURUM İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, BAKANLAR SOYLU VE KURUM İLE GÖRÜŞTÜ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Bazı temaslarda bulunmak ve düzenlenen programlara katılmak için Ankara'ya giden Başkan Vekili Tutuk ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ardından Bakanlar Soylu ve Kurum ile görüşen Başkan Vekili Tutuk, Yalova'da devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, kentimizde yapılacak olan projeler hakkında görüştü. Bakanlar Soylu ve Kurum ile yapmış olduğu görüşmeleri değerlendiren Başkan Vekili Tutuk; "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızın ilimize ilgileri bizleri oldukça mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve projeleri yakından takip ettiklerini söylediler. Bizde şehrimiz için en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi.

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