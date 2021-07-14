BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

BAŞKAN VEKİLİ 'TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM'
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yıldızlar ve küçükler yaş gruplarında dereceye giren sporculara Başkan Vekili Tutuk, kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yıldızlar ve küçükler yaş gruplarında dereceye giren sporculara Başkan Vekili Tutuk, kupalarını ve madalyalarını takdim etti. Tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Vekili Tutuk; "Öncelikle burada olan tüm sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyor ve kutluyorum. Satranç sporuna bu kardeşlerimizi yönlendiren, teşvik eden başta ailelerine sporcu kardeşlerimiz üstünde emeği olan tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:14:49. #1.14#

title