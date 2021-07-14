BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yıldızlar ve küçükler yaş gruplarında dereceye giren sporculara Başkan Vekili Tutuk, kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

BAŞKAN VEKİLİ "TÜM SPORCU KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yıldızlar ve küçükler yaş gruplarında dereceye giren sporculara Başkan Vekili Tutuk, kupalarını ve madalyalarını takdim etti. Tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Vekili Tutuk; "Öncelikle burada olan tüm sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyor ve kutluyorum. Satranç sporuna bu kardeşlerimizi yönlendiren, teşvik eden başta ailelerine sporcu kardeşlerimiz üstünde emeği olan tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre