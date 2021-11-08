Başkan Vekili Pehlivan Organlarını Bağışladı

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda 'Bağışlanan organ filizlenen candır' sloganıyla organ bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri destek verdi.

Farkındalık amacıyla anlamlı bir davranışta bulunduklarını ifade eden Başkan Pehlivan, "İnsan yaşadığı süre içerisinde çok fazla kaza ve hastalıklara maruz kalabiliyor. İnsanlar öldükten sonra da geride kalan insanlara yardımcı olmak istiyor. Bu çalışma ile organ bağışına duyarlılığı artırmak istedik. Mesai arkadaşlarım ve sivil toplum örgütlerimizin kıymetli yöneticileri ile bugün organlarımızı bağışladık. Hemşerilerimiz de bir form doldurarak organlarını bağışlayabilirler" diye konuştu.

Kampanyaya katılan Menemenlilere teşekkür eden Pehlivan, konuşmasının ardından Menemen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birimi tarafından kurulan standa giderek tüm organlarını bağışladı.

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