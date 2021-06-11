Başkan Vekili Mustafa Tutuk Sözünü Tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Vekili Mustafa Tutuk Sözünü Tuttu

Başkan Vekili Mustafa Tutuk Sözünü Tuttu
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA TUTUK SÖZÜNÜ TUTTUYalova Belediyesi tarafından mevcut oyun alanları modernize edilerek güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA TUTUK SÖZÜNÜ TUTTU

Yalova Belediyesi tarafından mevcut oyun alanları modernize edilerek güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan basketbol sahalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek, yeni bir mini halı saha kazandırdı. TOKİ Konutları ve mahalle sakinlerini kısa bir süre önce ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Başkan Vekili Tutuk, kısa sürede oyun alanlarını modern bir görünüme kavuşturacaklarının sözünü vermişti. Mahalleye yapılan ziyaretin ardından çalışmalarına başlayan Yalova Belediyesi ekipleri, iki adet basketbol sahasının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdikten sonra zemin boyamasını yaparak hazır hale getirdi. Basketbol sahasının yanında bulunan alana ise yeni mini futbol sahası kazandırılıyor. Günümüz şartlarına uygun ve modern suni çim döşeme işlemlerinin başladığı mini suni çim halı sahanın kısa sürede bitimi planlanıyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Vekili Mustafa Tutuk Sözünü Tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:00:33. #1.15#

title