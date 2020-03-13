Başkan Vekili Müslim Çekiç, Roman temsilcileriyle buluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Vekili Müslim Çekiç, Roman temsilcileriyle buluştu - Haber
Türkiye, Keşan, Güncel

Başkan Vekili Müslim Çekiç, Roman temsilcileriyle buluştu

Keşan Belediye Başkan Vekili Müslim Çekiç, 13 Mart 2020 Cuma günü, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ile birlikte, Keşan'da yaşayan Roman temsilcileri, STK'lar, kanaat önderleri ve muhtarlar ile biraraya geldi.

13.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:37
Başkan Vekili Müslim Çekiç, Roman temsilcileriyle buluştu

Gaziantep Birbilen'de gerçekleştirilen, saat 12.00'de başlayan, Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Belediye Meclis üyeleri; Nehir Gergin, Sema Kılıç'ın katıldığı buluşmada konuşan Keşan Belediye Başkan Vekili Çekiç, "2009'da Sayın Cumhurbaşkanımızın <Türkiye'de özür dilenecek bir toplum varsa Roman camiasıdır.> demesiyle camiamızın her alanda önü açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Başbakan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2010 tarihinde 15 bin Roman yurttaşla biraraya gelerek bir tarih yazdı. 14 Mart Türkiye'de Romanlar günü olarak tarihe geçti. Keşan Belediye Başkan Vekili olarak bugün burada; Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Meclis üyelerimiz, STK'larımız, Roman temsilcilerimiz ve kanaat önderlerimiz ile birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Roman kültürünün bu ülkenin önemli bir değeri olarak korunması, yaşatılması konusunda belediye başta olmak üzere tüm kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Çekiç, "Roman kardeşlerimizin dertlerinin sıkıntılarının çözümü için çalışıyoruz. Belediye Meclis üyesi olarak, çalışmalar düzenliyor, sıkıntı ve dertlerimizi biliyor, toplantılar yaparak meselelerimizin hep birlikte takipçisi oluyoruz. Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu da istihdam başta olmak üzere Roman camiamızın sorun, öneri ve talepleri noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Etnik kimliklerinden kaynaklanan bir sorun bu ülkede yok, çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir medeniyetin, bir inancın mensuplarıyız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizim birlikteliğimiz, bizim kardeşliğimiziz her şeyin önündedir. Ülke olarak hep birlikte kalkınmaya, daha güçlü yarınlara dev adımlar atmaya devam edeceğiz. Roman camiası olarak ihtiyacımız olan, başta çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin gelişimine önem vermek ve aramızdaki birlik, beraberliği güçlendirmektir. Etnik ayrımcılıklara karşı mücadele ettik, etmeyi de sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Müslim Çekiç, etkinliğe katılan herkese Keşan Belediyesi ile şahsı adına teşekkür etti ve bu anlamlı günde şahsına Keşan Belediye Başkanlığı vekaletini bırakan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na şükranlarını sundu.

Çekiç'in ardından Keşan Kaymakamı Nuri Özder konuştu.

Özder, etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz her zaman Roman vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onların sorunlarını en aza indirmek ve yaşam şartlarını en üst seviyeye çıkarmak için hem kamu kurumları hem de belediye olarak her zaman çok çalışıyoruz. Yeterli olmadığımız durumlar olabilir. Diyalog ve istişarelerle sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Etkinlik, sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile sürdü.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Haber
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Başkan Vekili Müslim Çekiç, Roman temsilcileriyle buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:56:14. #1.15#