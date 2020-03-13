Başkan Vekili Müslim Çekiç, Roman temsilcileriyle buluştu Keşan Belediye Başkan Vekili Müslim Çekiç, 13 Mart 2020 Cuma günü, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ile birlikte, Keşan'da yaşayan Roman temsilcileri, STK'lar, kanaat önderleri ve muhtarlar ile biraraya geldi.

Gaziantep Birbilen'de gerçekleştirilen, saat 12.00'de başlayan, Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Belediye Meclis üyeleri; Nehir Gergin, Sema Kılıç'ın katıldığı buluşmada konuşan Keşan Belediye Başkan Vekili Çekiç, "2009'da Sayın Cumhurbaşkanımızın <Türkiye'de özür dilenecek bir toplum varsa Roman camiasıdır.> demesiyle camiamızın her alanda önü açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Başbakan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2010 tarihinde 15 bin Roman yurttaşla biraraya gelerek bir tarih yazdı. 14 Mart Türkiye'de Romanlar günü olarak tarihe geçti. Keşan Belediye Başkan Vekili olarak bugün burada; Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Meclis üyelerimiz, STK'larımız, Roman temsilcilerimiz ve kanaat önderlerimiz ile birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Roman kültürünün bu ülkenin önemli bir değeri olarak korunması, yaşatılması konusunda belediye başta olmak üzere tüm kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Çekiç, "Roman kardeşlerimizin dertlerinin sıkıntılarının çözümü için çalışıyoruz. Belediye Meclis üyesi olarak, çalışmalar düzenliyor, sıkıntı ve dertlerimizi biliyor, toplantılar yaparak meselelerimizin hep birlikte takipçisi oluyoruz. Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu da istihdam başta olmak üzere Roman camiamızın sorun, öneri ve talepleri noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Etnik kimliklerinden kaynaklanan bir sorun bu ülkede yok, çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir medeniyetin, bir inancın mensuplarıyız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizim birlikteliğimiz, bizim kardeşliğimiziz her şeyin önündedir. Ülke olarak hep birlikte kalkınmaya, daha güçlü yarınlara dev adımlar atmaya devam edeceğiz. Roman camiası olarak ihtiyacımız olan, başta çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin gelişimine önem vermek ve aramızdaki birlik, beraberliği güçlendirmektir. Etnik ayrımcılıklara karşı mücadele ettik, etmeyi de sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Müslim Çekiç, etkinliğe katılan herkese Keşan Belediyesi ile şahsı adına teşekkür etti ve bu anlamlı günde şahsına Keşan Belediye Başkanlığı vekaletini bırakan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na şükranlarını sundu.

Çekiç'in ardından Keşan Kaymakamı Nuri Özder konuştu.

Özder, etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz her zaman Roman vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onların sorunlarını en aza indirmek ve yaşam şartlarını en üst seviyeye çıkarmak için hem kamu kurumları hem de belediye olarak her zaman çok çalışıyoruz. Yeterli olmadığımız durumlar olabilir. Diyalog ve istişarelerle sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Etkinlik, sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile sürdü.

Kaynak: Bültenler