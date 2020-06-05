Başkan Vekili Kış, "Kadın Liderler Covıd 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor" toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Vekili Kış, "Kadın Liderler Covıd 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor" toplantısına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye Ofisi tarafından "Kadın Liderler Covid 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor" başlığı altında dijital ortamda düzenlenen ve seçilmiş 461 kadın liderin katılımcı olduğu toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Başkan Vekili Kış,
05.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:07

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye Ofisi tarafından "Kadın Liderler Covid 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor" başlığı altında dijital ortamda düzenlenen ve seçilmiş 461 kadın liderin katılımcı olduğu toplantının açılış konuşmasını yaptı. Kış, salgın sürecinde de kadınları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kış, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye Ofisi tarafından "Kadın Liderler Covid-19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor" başlığı altında dijital ortamda düzenlenen toplantıya katıldı. Ana teması kadınların Covid-19 sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri olan toplantıda Başkan Vekili Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadına önem verdiklerini, Türkiye'de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını ilk kuran belediye olduklarını katılımcılarla paylaşırken, salgın döneminde de kadınları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

461 kadın lider katıldı

Yerel yönetimlerde söz sahibi olmaya hak kazanmış, seçilmiş 461 kadın liderin katıldığı, İsviçre'nin başkenti Stockholm'ün Belediye Başkanı Anna Koenig Jerlmyr ve Tunus Şehri Belediye Başkanı Souad Abdelrahhem'ın da katılımcı olarak yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Gülcan Kış yaptı.

Kış, yaşanan salgın döneminde tüm dünyada halk sağlığının, sosyal devletin ve sosyal belediyeciliğin öneminin daha ciddi bir şekilde anlaşıldığını ifade ederek, sağlıkta özel sektörü önceleyen ülkelerde sağlık politikalarının çöküşüne dikkat çekti.

"Büyükşehir Belediyesi olarak salgın döneminde aldığımız tedbirler etkili oldu"

Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak salgına karşı devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte sorumlulukları yerine getirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Aldığımız tüm önlem ve tedbirlerin kentimizde başarılı olduğunu düşünüyorum; çünkü nüfusa oranladığımız zaman Mersin, en az vakanın görüldüğü kentler arasında ilk sırada yer aldı. Bunda Mersinli hemşehrilerimizin kurallara harfiyen uymaları ve Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız tedbirler etkili olmuştur" dedi.

"Yardım talebinde bulunan kadınların çoğunluğunu ekonomik sıkıntı yaşayanlar oluşturdu"

Kış, tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de salgın döneminde kadınların önemli sorunlar ile yüz yüze kaldığını ve bu sorunlarla baş edebilmek için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını belirtti. Salgın döneminde kurulan Kriz Merkezi üzerinden kadınlar tarafından gelen taleplerin ekonomik sebeplere dayandığını ifade eden Kış, şunları söyledi:

"Bu süreçte; sosyal yardım talebinde bulunan kadınlar arasında en çok talebi, eşleri Covid-19 süresince işsiz kaldığı için ekonomik sıkıntı yaşayanlar ve boşanma sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar oluşturdu. Başvuruda bulunan kadınların çoğunluğunu hamile veya çocuk sahibi anneler oluşturdu. Adını El Bebek Gül Bebek verdiğimiz ve içinde 6-12 aylık bebek maması, şampuanı, sabunu, çocuk bezi, ıslak mendil ve bilgilendirici broşürün de olduğu bebek paketimizi annelere ulaştırdık. Projenin başladığı ilk günden bu güne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin paket sütü 13 ilçemizdeki çocuklarımıza, sağlık hijyen paketlerini de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Engelli çocuğu bulunan annelerimizi bu süreçte de yalnız bırakmayıp, kurduğumuz wattsapp hattıyla her türlü sorunlarının çözümüne katkı sunduk."

"Salgın döneminde aile içi şiddet oranları arttı"

Salgın nedeniyle mahkeme ve boşanma davalarının ertelenmesinin aile içi şiddet oranlarında artışa neden olduğuna dair bilginin kamuoyunda bilindiğini belirten Kış, "Bu süreçte, şiddete maruz kalıp evden kaçan-evden atılan kadınlara belediyemizin Kadın Sığınmaevinin kapılarını açtık. Kadın Danışma Merkezi ve Terapi Merkezinde, psikologlarımız online olarak terapi hizmeti vermeyi sürdürdü, hala sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Güzel günleri hep birlikte karşılayacağız"

Salgın dönemi boyunca verdikleri hizmetlerle başta sağlık çalışanları, dar gelirliler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Kış, "Bu süreçte, özellikle aile ve çevrelerinden yardım alamayan, eşi vefat ettiği için yalnız yaşamak zorunda kalan, evde bakım hizmeti alan yaş almış büyüklerimize başta ilaç, gıda, içecek gibi hizmetleri daha da artırarak sürdürdük. Yaş sınırına da bakmadan belediye olarak 152 bin 768 aileye gıda paketini, 420 bin 343 paket sıcak yemeği, vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırdık. Zor günleri henüz atlattık diyemeyiz ama güzel günleri hep birlikte karşılayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Yıl sonunda hizmete açılıyor! İki kent arasındaki 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Yıl sonunda hizmete açılıyor! İki kent arasındaki 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Adnan Menderes Hasan Polatkan Enis Berberoğlu
Magazin Hülya Avşar Fatma Girik Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Esenyurt Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Başkan Vekili Kış, "Kadın Liderler Covıd 19'a Karşı Güçlerini Birleştiriyor" toplantısına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:07:50. #1.15#
title